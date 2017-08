Lämmer auf Tour

Am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr machten sich Unbekannte an einem Weidezaun im Bereich der Katharinenstraße in Gündelbach zu schaffen. Vermutlich unterbrachen die Täter zunächst die Stromzufuhr und durchtrennten den Zaun dann. Diese Gelegenheit nutzten die dort gehaltenen 13 Lämmer, um einen Ausflug in die Weinberge zu machen. Der Besitzer konnte alle Schafe wieder zusammen treiben und brachte sie anschließend zurück auf die Weide. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 /941-0, entgegen.