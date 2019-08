L 1138 von Pulverdingen nach Markgröningen wird vollgesperrt

Pulverdingen/Markgröningen (p). Das Regierungspräsidium Stuttgart führt ab Montag (2. September) bis Mittwoch (11. September), 5 Uhr, Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 1138 zwischen Markgröningen und Pulverdingen unter Vollsperrung durch.

Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung wird die Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht der L 1138 erneuert. Zudem sollen Schadstellen in den bestehenden Asphalttragschichten ausgebessert und die Bankette stabilisiert werden.

Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten unter Vollsperrung.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag und dauert bis Freitag (6. September) an. Hierbei wird der Abschnitt der L 1138 zwischen der Einfahrt zum Schotterwerk Markgröningen bis etwa 80 Meter über die Einmündung zum Aichholzhof hinaus saniert. Die Zufahrt zum Schotterwerk Markgröningen von der B 10 aus kommend ist während der ersten Bauphase gewährleistet. Der zweite Bauabschnitt beginnt direkt im Anschluss ab Freitag um 12 Uhr. Der Sanierungsbereich wird um die Kreuzung zum Schotterwerk um etwa 200 Meter in Fahrtrichtung B 10 verlängert, sodass eine Zufahrt zum Schotterwerk Markgröningen bis voraussichtlich Montag (9. September), 5 Uhr, nicht möglich sein wird.

Am Mittwoch (11. September), 5 Uhr, wird die gesamte Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Die Umleitungsstrecke von Hochdorf nach Markgröningen erfolgt über die U 1. Diese leitet den Verkehr auf die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. In Schwieberdingen wird der Verkehr auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Möglingen bis zur Kreuzung der L 1141, und von hier aus nach Markgröningen weitergeleitet. In Gegenrichtung kann auf der gleichen Umleitungsstrecke die U 3 genutzt werden. Der von Schwieberdingen kommende Verkehr auf der B 10 wird in Fahrtrichtung Enzweihingen über die U 2 geleitet. In Enzweihingen erfolgt die weitere Umleitung auf der K 1685 über Unterriexingen weiter auf der L 1141 nach Markgröningen. Der von Enzweihingen kommende Verkehr wird ebenfalls über die U 2 mit Fahrziel Markgröningen geleitet.

Die Umleitungsstrecke südlich über Schwieberdingen beziehungsweise nördlich über Unterriexingen bleibt in beiden Bauphasen identisch.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Träger der Kosten ist das Land Baden-Württemberg.

