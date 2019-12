Kurz steht mal eine Absage im Raum

Drucken Kleinglattbach (p). Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet die Friedensgruppe Kleinglattbach einen Abend mit meditativen Tänzen und Folkloretänzen an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag (19. Dezember) im katholischen Gemeindezentrum, Kirchbergstraße 12 in Kleinglattbach, statt. Sie beginnt... »