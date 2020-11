„Kurz im Kern“ bereichert die Vaihinger Einkaufslandschaft

Vaihingen (pv). Während in den Räumlichkeiten der Stuttgarter Straße 6 in der Vaihinger Fußgängerzone noch fleißig an der Einrichtung gearbeitet wird, rückt der Eröffnungstermin am Freitag (27. November) für den temporären Einkaufsladen in der Vorweihnachtszeit immer näher.

Es werden Regale zusammengeschraubt, alte Tische auf Vordermann gebracht, aus Paletten Möbel gezimmert – bereitgestellt von der Firma Dachser – und auch die Wohlfühlatmosphäre im improvisierten Ladengeschäft will geschaffen werden. Aber mit so viel Kreativpower am Start sollte das alles kein Problem sein. Schließlich haben sich hier zehn von Berufswegen handwerklich talentierte und überaus kreative Vaihinger zusammengetan, um gemeinsam die städtische Einkaufslandschaft mit dem „Kurz im Kern“ zu bereichern.

Der Name lag auf der Hand, erklärt Citymanagerin Kathleen Mahn. Bei einem gemeinsamen Brainstorming mit der Vaihinger Stadtmarketingbeauftragten Sarah Böhmler war man sich schnell einig. Der Name der ehemaligen Buchhandlung „Kern“ muss auftauchen. Schließlich ist und bleibt das Gebäude für die Vaihinger schlicht und einfach „der Kern“. Von da an war der Weg nicht mehr weit zu „Kurz im Kern“, zeichnen sich sogenannte Pop Up Stores schließlich durch ihre nur kurze Existenzdauer von wenigen Wochen aus.

Im Laden wird es ein buntes Sortiment an hochwertigen Waren geben. „Watschönet“ steht für individuelle Designs und personalisierbare Geschenke, bei „Reeby“ dreht sich alles um handgefertigte Kinder- und Babykleidung aus Bio-Stoffen und „Iki“ bietet moderne Stickereien, die sogar mit „Do it yourself“-Sets zuhause ausprobiert werden können.

Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt Verena Hoffmann mit Pralinen, Schokolade und vielen süßen Leckereien. Der Name „Da Fabio“ steht für mediterranen Genuss in Form von italienischer Feinkost und „Goldwerk“ verwöhnt seine Kunden mit naturbelassenem, regionalem Honig. „Kopfmuss“ bietet Mützen für jedes Wetter, bei „Isabell Colucci“ gibt es Silberschmuck und handgenähte Taschen, die „Kleinigkeiten-Manufaktur“ präsentiert textile Windlichter und Vasen und für Momente des Wohlfühlens steht die „Seifenmanufaktur Karina Lang“ mit handgefertigten Shampoos, Badezusätzen, Seifen und Körpersahne.

Gebummelt werden kann zwischen dem 27. November und dem 24. Dezember von Montag bis Freitag von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Samstags öffnet das „Kurz im Kern“ für den entspannten Einkauf in der Weihnachtszeit seine Türen von 9 bis 16 Uhr. An Heiligabend kann bis 12 Uhr noch nach Last-Minute-Geschenken geschaut werden.