Kunst und Fotomotive auf Schritt und Tritt

Von Vera Gergen

„Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern sie mit neuen Augen zu sehen.“ Dieser Ausspruch des französischen Schriftstellers Marcel Proust soll als Motto der diesjährigen Sommerrätsel-Serie gelten. Denn in Zeiten, wo Urlaub vor der eigenen Haustür angesagter denn je ist, präsentieren wir in den kommenden Wochen im Einzugsgebiet der Vaihinger Kreiszeitung und auch ein wenig darüber hinaus wieder mehr als ein Dutzend höchst lohnenswerter Ziele und Lieblingsorte, die es mit neuen Augen zu entdecken gilt.

Der heute gesuchte Lieblingsort liegt in einem malerischen Städtchen, das im Tal der Zaber zu finden ist und rund 6200 Einwohner zählt. Wie entsprechende Funde belegen, war die Gegend jedoch bereits vor Tausenden von Jahren in der Jungsteinzeit besiedelt und später auch bei den Kelten und Römern beliebt. In der Tat zeugen im Museum am Marktplatz mehr als 1500 Exponate vom damaligen Leben. So wurde bei Ausgrabungen eine bedeutende römische Siedlung freigelegt, vermutlich aus der Zeit zwischen 120 bis 260 nach Christus und rund zehn Hektar groß. Sie bestand aus zahlreichen Streifenhäusern, Läden und einem Badehaus. Außerdem wurden mehrere Heiligtümer unter anderem des Mithras-Kultes entdeckt. Am originalen Fundort des Vicus im Gewann „Steinäcker“ kann man sich in der ganzjährig kostenlos zugänglichen archäologischen Freilichtanlage über diesen römischen Mysterienkult näher informieren. Er war nur den Männern vorbehalten und beinhaltete unterschiedliche Weihegrade. Außerdem findet man als Kernstück der Anlage die Relikte eines Kulttempels sowie die Teilrekonstruktion eines ursprünglichen Fachwerkgebäudes. Im Hintergrund fungiert ein faszinierendes Wandpanorama als Fenster in die Vergangenheit.

Den Römern folgten die Alamannen, die den gesuchten Ort vermutlich im 4. oder 5. Jahrhundert gründeten. 1295 erhielt dieser dann die Stadtrechte. Das Stein- beziehungsweise Helferhaus wurde 1349 erbaut und gilt als das älteste, bis heute erhaltene Gebäude. Es war Adelssitz und anschließend Vogtei. Dahinter errichtete um 1570 Herzog Ludwig von Württemberg den Deutschen Hof. Dessen pittoreske Herzogskelter ist noch bestens erhalten und beherbergt heute ein Hotel samt Restaurant. Bekannt ist das gemütliche Städtchen aber auch noch durch andere Besonderheiten. Da ist zum einen ein ungewöhnlicher Biergarten auf dem Weg zum Mithraskult, in dem man neben einem ausrangierten Zugwaggon quasi auf dem Abstellgleis ein Päuschen einlegen kann. Zum anderen ist sicher auch der Weinbrunnen des Städtchens einzigartig, lädt er doch direkt vor der Kelter zu einem schlaraffenlandartigen Erlebnis ein. Denn auf Bestellung fließt aus ihm nicht nur Trinkwasser, sondern auch edlere Tropfen von Rot- und Weißwein. Geschaffen wurde das ungewöhnliche Werk übrigens von der Bildhauerin Ursula Stock.

Weitere Kunst und Fotomotive auf Schritt und Tritt bietet dann ein interessanter Rundgang zu rund 50 exponierten Stellen des öffentlichen Raums. Dabei trifft man fast an jeder Ecke auf einzigartige Schöpfungen, die für allerhand Gesprächsstoff sorgen. Denn Werke wie „Einigkeit macht stark – Persil bleibt Persil“ vor dem Rathaus, „Tanz um’s Goldene Kalb“ sowie „Arm und Reich“ vor zwei Bankfilialen, „Die Zeitschwangere“ bei der Realschule oder „Die Vorsehung“ auf dem Weg zur Mediothek haben sicher nicht nur die Künstler selbst beschäftigt, sondern treiben auch den Betrachter um. Ob aus Bronze, Eisen, Holz oder Stein, gegossen, geschmiedet, geschnitzt, behauen oder gemalt – beeindruckend sind die fantasievollen Kreationen und stadtprägend allemal.

So ist auch der heute gesuchte Lieblingsort Teil dieser Kunst im öffentlichen Raum. Er befindet sich neben der Mauritiuskirche im Schatten eines Baumes und ist umgeben von weiteren Objekten und Skulpturen, wie beispielsweise den „Vier Jahreszeiten“. Von hier hat man vieles im Blick, was den Charakter des kleinen Städtchens prägt – das Alte Rathaus voll reicher Geschichte und Sitz des Römermuseums, das jetzige Rathaus mit historischem Fachwerk und modernem Anbau, den Marktplatz, lebendig und beschaulich zugleich, mit ruhigen Ecken zum Sinnieren, blumengeschmückt und mit viel Sinn für’s Detail, und nicht zu vergessen die Menschen, als Einheimische ihren Geschäften nachgehend und stets offen für einen kleinen Plausch mit dem Besucher oder als Statuen – sich in Einigkeit sonnend.

Und nun die heutigen drei Fragen: 1. Wie ist der Name des gesuchten Städtchens? Wie ist der Name des römischen Tempels aus dem Mithras-Kult? Und wie ist der Name des abgebildeten Kunstwerks beim gesuchten Lieblingsort?

Die Antworten bis Donnerstag (6. August) an die VKZ-Redaktion, Marktplatz 15 in Vaihingen. Entweder per Mail info@vkz.de oder eine Karte in den Briefkasten des Verlagsgebäudes einwerfen.

Und dann wollen wir noch die Lösungen des ersten Sommerrätsels liefern. Gesucht wurde Mühlacker, die Löffelstelz, Ulrich von Dürrmenz und der Herzogstein.

