Drucken Ensingen (dh). Der Ensinger Ortsvorsteher Werner Rohloff erinnerte bei seiner Begrüßung an die letzte Ortsbegehung des FDP- Ortsverbandes Vaihingen-Stromberg. Vieles sei in der Zwischenzeit verwirklicht worden. In der Alten Kelter finden heute Veranstaltungen statt und die Ensinger... »