Von Sabine Rücker

In unserer Rubrik „Unterm Kaltenstein“ hatten wir am Freitag einen bunt bemalten Auricher Stein vorgestellt, der auf einem grauen Verteilerkasten in der Öffentlichkeit herumlag. „Küstensteine“, stand zwar schon auf der Unterseite, aber erst eine Leserzuschrift brachte die Erleuchtung.

Vaihingen