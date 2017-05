Aurich (p). Auch in diesem Jahr hat sich die Auricher Schule am Kreuzbach wieder mit den Klassen 3 und 4 am internationalen Känguru-Mathematikwettbewerb beteiligt, der vom Institut für Mathematik an der Humboldt-Universität Berlin organisiert wird. Um die Knobelaufgaben zu lösen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen