Krempel-Produkt in Giftgasrakete?

Enzweihingen (clar). Teile eines Produktes der Enzweihinger Firma Krempel sind einem Medienbericht zufolge in Giftgasraketen gefunden worden, die in Syrien vom Regime Baschar al-Assad gegen Zivilisten eingesetzt wurden. Das hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Grundlage seien gemeinsame Recherchen mit der Plattform Bellingcat und der syrischen Menschenrechtsorganisation STJ. Krempel-Geschäftsführer Uwe Assmuth zeigte sich auf einer Pressekonferenz heute in Enzweihingen „schockiert“, dass das Krempel-Produkt Pressspan in diesem Zusammenhang eingesetzt worden sein könnte. Das Unternehmen liefere zwar in den Iran, habe von dieser Verwendung aber keine Kenntnis gehabt. Mehr morgen in der VKZ.