Kreisverkehr am 29. Juni wieder frei

KLeinglattbach (ub). Der Umbau des Kreisverkehrs in Kleinglattbach soll bis auf den Ast nach Illingen am 29. Juni fertig sein. Dieser Termin für die Baustelle des Landes wurde bei der Gemeinderatssitzung in Vaihingen genannt. Dann seien auch die Brücke und die Strecke zwischen den Kreisverkehren frei. Stadtrat Eberhard Berg (SPD, Kleinglattbach) kritisierte den Zusdtand der Brücken-Baustelle: „Jede andere Baustelle wäre schon von der Berufsgenossenschaft geschlossen worden.“