Kreissparkasse hilft Menschen in Not

Vaihingen (ub). „Menschen können aus ganz unterschiedlichen Gründen und schneller als man glaubt so stark in existenzielle Not geraten, dass sie professionelle Hilfe benötigen“, sagte Ralf Braico bei der Spendenübergabe an Andrea Magenau, Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle in Vaihingen. Für Braico, der als Regionaldirektor der Kreissparkasse Ludwigsburg auch für das Marktgebiet Vaihingen verantwortlich ist, umfasst das Ziel der diesjährigen Weihnachtsaktion der Vaihinger Kreiszeitung „einen zentralen Gedanken“. Die Spenden kommen dem Nothilfefonds der Diakonischen Bezirksstelle zugute, „einem Fonds, dessen Mittel dazu dienen, in Not geratene Menschen Hilfe und Hoffnung zu schenken und ihnen wieder Perspektiven zu eröffnen“, erläuterte Braico und betonte: „Wir sind froh darüber, dass wir mit unserer Spende zur Linderung von Armut beitragen können.“

346 Menschen haben 2018 Hilfe aus dem Fonds bekommen.

Gemeinnütziges Engagement hat bei der Kreissparkasse Ludwigsburg grundsätzlich einen hohen Stellenwert. „Hilfsbereitschaft gehört gewissermaßen zur Kreissparkassen-DNA“, sagte Isabel Kurz, die Pressesprecherin der Bank bei der symbolischen Scheckübergabe in Höhe von 3000 Euro. „Sich für andere einzusetzen, für Jung und Alt, ist die Kernidee unserer Sparkassenphilosophie und fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur“, unterstrich Kurz.

Die Spendenaktion zugunsten des Nothilfefonds der Diakonischen Bezirksstelle geht weiter. Wer spenden möchte:

IBAN DE64 6045 0050 0030 118656