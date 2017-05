Krachende Schwalbe, feiernde Menschen

Von Uwe Bögel und Vera Gergen

Die Maibäume in der Region stehen: Gestern in Sersheim und Oberriexingen, am Sonntagabend in Riet, am Samstagabend wurde das Aufstellen schon in Nussdorf und Ensingen gefeiert. Manche Bäume wurden dabei mit Muskelkraft errichtet, andere mit schwerem Gerät.

Nussdorf/Riet/Oberrriexingen. In Nussdorf ist die Martinstraße vor dem Rathaus am frühen Samstagabend dicht: Bauhoffahrzeuge stehen quer, der mächtige Kran von Seiz und Zimmermann hat den Baum am Haken, die Drehleiter der Vaihinger Feuerwehr steht bereit, um abschließend die Seile vom Baum zu lösen. Die Maibaumaufstellung in Eberdingen – es ist ein rollierendes System durch alle drei Ortsteile – ist immer ein technisches Spektakel.

„Wir haben auch einen der längsten Bäume im Landkreis Ludwigsburg“, verteidigt Bürgermeister Peter Schäfer den Aufwand. Mit 23 Meter Länge passt der Stamm genau in die Lagerhalle des Bauhofs in Eberdingen. Dazu kommt dann noch die Spitze. „Das Maibaumstellen ist ein wunderbarer Auftakt in den Frühling“, schwärmt derweil Schäfer. Es sei doch eine prima Gelegenheit für das erste offene Bier und die erste Festwurst.

Durch den Umbau des Rathausvorplatzes gibt es in Riet beim Maibaumaufstellen ein Jahr Pause. Am Sonntagabend wuchtet aber die Feuerwehr Riet zum 36. Mal den Stamm in die Höhe. Einen Kran brauchen die Wehrleute nicht, aber auf eine Umlenkrolle wollen sie doch nicht verzichten.

Das Maibaumfest in Riet ist immer ein kleines Volksfest. Die Einradgruppe des SV gibt eine 15-minütige Einlage. Der Schülerchor singt und Ortsvorsteherin Nicole Müller stellt die Initiative des Ortschaftsrates vor: Mit der Aktion Bienenwiese soll der Stadtteil erblühen. Über die Schule und den Kindergarten wurden die Samentüten verteilt. „Und jetzt hoffen wir, dass die Bienen nicht mehr soweit fliegen müssen“, sagt Müller. In Riet ist die Maifeier extra um eine Stunde auf 17 Uhr vorverlegt worden. So können die Besucher länger auf dem Rathausvorplatz sitzen – bei perfekten Temperaturen.

Widriges Wetter macht am Montag das 26. Maibaumstellen der Oberriexinger Wehr zu einer besonders spannenden Angelegenheit. Das liegt vor allem am Wind, der gewöhnlich den Floriansjüngern die Brandbekämpfung erschwert, diesmal jedoch den 26 Meter hohen und mehr als 900 Kilo schweren Baum wie eine Fahne in der Luft hin und her dreht. „Eigentlich hebt der Kran den Stamm. Deshalb sind die da unten so gechillt“, hat Felix Hasenhündl anfänglich noch ganz cool seinen Freunden jenseits der Absperrung erklärt und damit die 22 Kameraden gemeint, die unter dem erfahrenen Kommando von Armin Schmid für das Unterfangen bereitstehen. Der Zehnjährige ist erst seit drei Monaten bei der Jugendfeuerwehr, wie er erzählt. Doch habe er mit seinem Vater und großen Bruder, die beide schon lange aktiv sind, bereits viele Maibaumfeste miterlebt. So strahlt er gestern trotz der Premiere in Uniform schon eine ganze Menge Souveränität aus. Voller Stolz fiebern auch die Geschwister Jauß mit. „Hier kommt mein Papa!“, ruft Julian seinem kleinen Bruder Lukas zu, als sein Vater die erste Schwalbe ansetzt. Wie die Mutter verrät, habe der Sechsjährige zuvor die Zweige für den Tannenkranz geschnitten, der stets frisch gebunden wird – und zwar von den Frauen der Feuerwehrmänner. Sie sind außerdem für die „kulinarischen Highlights“ zuständig, zu denen Kommandant Martin Schray die Besucher einlädt. Dieser wirbt darüber hinaus wieder um Mitglieder, vor allem um weibliche Verstärkung in der aktiven Truppe, und betont erneut die große Kameradschaft und den Zusammenhalt.

Dieser war beim Maibaumstellen ebenfalls gefragt. Als nämlich der Tannenwipfel auf seinem neuen Stamm mit Hilfe der Schwalben immer höher gestemmt wird, schüttelt der Wind ihn ein paar Mal kräftig durch. Dabei dreht er sich nicht nur gefährlich über den Kranwagen, der stets zur Sicherung bereitsteht, sondern wird sogar mehrmals wieder ein Stück weit aus seinem Loch gehoben. Als dann gar eine Schwalbe mit lautem Knacken zu Bruch geht, wird nicht nur beim Nachwuchs gemunkelt: „Wenn jetzt auch noch der Hammer kaputt geht, dann war’s das wohl mit dem Maibaum dieses Jahr!“ Auch die umstehenden Zuschauer sind sich einig: „So schwierig war’s noch nie!“ Davon lässt sich die Mannschaft allerdings nicht beeindrucken, setzt die flugs reparierte Schwalbe wieder an und pflanzt mit ein wenig technischer Unterstützung, dem rechten Augenmaß und entsprechendem Beifall der Zuschauer auch 2017 den Maibaum auf seinen angestammten Ennery-Platz. Hier wehen nun wieder oberhalb der Zunftschilder die bunten Bänder am Kranz und grüßen aus luftiger Höhe die Bürgerschaft ebenso wie die Besucher Oberriexingens.