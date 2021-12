Da das traditionelle Weihnachtskonzert heute auf dem Vaihinger Marktplatz ausfallen muss, stand für den Musikverein Vaihingen schnell fest, dass stattdessen in anderer Form weihnachtliche Klänge verbreitet werden sollen. So kann das Weihnachtskonzert in diesem Jahr aus dem eigenen Wohnzimmer verfolgt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen