Kontrahenten mit Axt verletzt

Vaihingen (p). Am Dienstagnachmittag ist es vor einem Wohngebäude in der Auricher Straße in Vaihingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern im Alter von 48 und 55 Jahren gekommen, in deren Verlauf der 48-Jährige laut einem Bericht der Polizei mit einer Spaltaxt auf seinen älteren Kontrahenten losgegangen sein soll. Dabei traf er ihn seitlich am Kopf, sodass er verletzt wurde.

Daraufhin setzte das Opfer sich zur Wehr und schlug vermutlich auf den Angreifer ein. Auch dieser erlitt Verletzungen. Die Beteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Als Grund der Auseinandersetzung dürften bereits länger andauernde Streitigkeiten anzunehmen sein, teilt die Polizei mit.

Da der jüngere Angreifer alkoholisiert war, musste er sich in der Folge einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 48-Jährigen, den der Haftrichter in Vollzug setzte und den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.