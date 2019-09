Kontakt zum Kleinkind nur übers Babyfon

Von Ralph Küppers

Es sind beängstigende Geschichten, die Urlauber von beliebten Reisezielen zu berichten haben. Nach der Pleite der Unternehmensgruppe Thomas Cook werden Gäste vor Ort erneut zur Kasse gebeten, obwohl sie vor Wochen und Monaten längst bezahlt haben – manchmal mit drastischen Mitteln. Fenki Ta-Fuchs, Reiseberaterin in Babypause beim VKZ-Reisebüro, war live dabei, als andere Gäste ausgesperrt wurden.

Vaihingen. Die Reisebranche wurde ebenso kalt erwischt wie die Urlauber, als vor wenigen Tagen einer der weltgrößten Reiseanbieter zahlungsunfähig wurde. Die Unternehmensgruppe mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen musste zunächst in der Zentrale, am Mittwoch aber auch in Deutschland Insolvenz anmelden. Hoteliers in aller Welt bangten um die Zahlung der Reisekosten und nahmen kurzerhand ihre Gäste in die Pflicht. Oftmals wurden diese vor Ort zur Zahlung der Hotelrechnung aufgefordert – teilweise mit dem Druckmittel, dass der Zugang zum längst bezogenen Zimmer von jetzt auf gleich gesperrt wurde. Fenki Ta-Fuchs, die jahrelang fürs VKZ-Reisebüro arbeitete, hat es auf Mallorca hautnah miterlebt, wie unschön die Szenen waren, die sich in manchen Hotels abspielten. „Ich war mit meinem Mann und den zwei Kindern zum Glück nicht selbst betroffen“, berichtet sie. „Aber wir haben an der Rezeption gesehen, wie mit anderen Gästen umgegangen wurde.“

Hotelgäste behandelt, als wären es Kriminelle

„Wie die Leute da behandelt wurden, das war zum Teil nicht menschenwürdig. Manchmal hat es so ausgesehen, als wären die Gäste Kriminelle. Dabei konnten sie doch überhaupt nichts dafür, weil sie den ganzen Urlaub im Voraus bezahlt hatten.“ Völlig überraschte Hotelgäste, die mit ihrer Chipkarte nicht mehr ins Zimmer kamen, meldeten sich in der Zentrale. „Das ist doch Erpressung, wenn man nicht mehr an sein Eigentum gelassen wird“, sagt die Reiseexpertin, die ungläubig staunend daneben stand. „Eigentlich hätten die Leute die Polizei rufen sollen, statt zu bezahlen. Da waren Rollstuhlfahrer dabei. Ältere Leute, die dringend an ihre Medikamente mussten. Und Eltern, die nur kurz runtergekommen waren, und ihr Kleinkind im Zimmer jetzt nur noch am Babyfon gehört haben, aber nicht mehr zu ihm konnten.“ Im ganzen Trubel in der Lobby habe es verärgerte und verzweifelte Urlauber, völlig überforderte und in Tränen ausgebrochene Reiseleiterinnen und kurz angebundene Hotelangestellte gegeben. „Es ging nur noch ums Zahlen“, ärgert sich Ta-Fuchs. „Entweder nochmal bezahlen oder Koffer packen und gehen, hieß es. Aber so schnell hätte man ja gar keine Rückflüge finden können, weil das System auch völlig überlastet war.“ Und selbst wenn das Hotelpersonal versuchte, in den dringendsten Fällen den gesperrten Zugang zum Zimmer wieder freizuschalten, blieb ein riesiges Durcheinander.

„Wir selbst waren in Cala Millor“, sagt Ta-Fuchs. „Aber als wir später mit dem Bus unterwegs waren, haben wir von sehr vielen Mitreisenden gehört, dass es in ihren Hotels ganz genauso gewesen ist.“ Während die junge Familie das Glück hatte, für ihre Buchung nicht auf die insolvente Unternehmensgruppe gesetzt zu haben, litt die Urlaubsstimmung trotzdem gewaltig. „Auch den Nichtbetroffenen ist doch der Urlaub vermiest, wenn man das mitbekommt.“ Das galt nicht nur für die Vaihinger Reiseberaterin, sondern auch für Stammgäste der entsprechenden Hotels. „Manche haben gesagt, sie seien schon fünf Mal dagewesen. Aber sie wollen hier nie wieder hinkommen, so sauer und empört waren sie über den Umgang.“

Auch als Reiseprofi ist es schwierig, im Chaos zu helfen

Als Profi für Reisen und Urlaub versuchte Ta-Fuchs, einigen der Gestrandeten weiterzuhelfen. „Dadurch, dass ich in der Branche arbeite, war es für mich ja sehr interessant. Aber groß helfen konnte ich gar nicht“, sagt sie. „Ich habe auf jedem Fall allen geraten, die nochmal etwas bezahlen mussten, die Quittungen als Nachweis aufzubewahren. Alle Papiere können sie bei der Insolvenzversicherung einreichen – falls es überhaupt etwas gibt.“ Und der Sicherungsschein, der bei der Buchung von Pauschalreisen für den Fall einer Insolvenz ausgegeben wird, sollte parat sein. „In dem Moment hat die Sicherungsnummer aber null gebracht, weil bei den Telefon-Hotlines kein Durchkommen war“, bedauert Ta-Fuchs. Immerhin behielt sie am Flughafen den Überblick – trotz Chaos durch massenhafte Umbuchungen derer, die vergeblich auf einen Thomas-Cook-Flieger warteten.