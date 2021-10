Enzweihingen/Stuttgart (p). Die Einsetzung von Pfarrer Matthias Hanßmann als Vorsitzender von Die Apis – Evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg e.V. findet im Rahmen der Jahreskonferenz dieses Jahr am Montag (1. November) ab 10 Uhr in der Stiftskirche in Stuttgart statt.

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen