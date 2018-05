Kleinglattbach (bro/p). Ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstand am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Kleinglattbach. Der Fahrer eines VW-Golf war laut Polizeimitteilung kurz vor 20 Uhr auf der Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Sersheim unterwegs gewesen und fuhr dabei

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen