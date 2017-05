Drucken Kleiderstube öffnet am Freitag Vaihingen (p). Die Kleiderstube der Vineyard Enztal, Köpfwiesenweg 2 in Vaihingen, hat am Freitag (2. Juni) geöffnet. In den Pfingstferien von Dienstag (6. Juni) bis einschließlich Freitag (16. Juni) ist hingegen geschlossen. Aufruf... »