Knackige Kerle mit Schalk im Nacken

Vaihingen (pv). Mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Mannschaft“ liefern die fünf adretten Schweizer Mannsbilder der A-cappella-Formation „Bliss“ eine Entertainmentshow mit Schalk im Nacken, bei der es niemanden auf den Stühlen hält. Bliss steht für mitreißende Unterhaltung auf höchstem Niveau und ist immer wieder für eine Überraschung gut. Zu erleben ist die Truppe am Donnerstag (25. Januar) um 20 Uhr im gerade fertiggestellten Saal der Vaihinger Waldorfschule.

Nach dem Riesenerfolg der speziell für Deutschland konzipierten Show „Tell’s Angels“ ist die wohl erfolgreichste A-cappella-Band der Schweiz ab Frühjahr 2018 nun mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Mannschaft“ in ganz Deutschland unterwegs. Das Programm überrascht mit einer ehrlichen und satirischen Einsicht in die Tiefen der männlichen Seele, bietet musikalische Highlights der Extraklasse und gibt Antworten auf wichtige Fragen: Was treibt den Mann von heute an? Sind es noch immer Fußball, Bier und Sex? Ist ein echter Mann heute nur, wer Vollbart trägt, Zigarren raucht, pokert und ein Haus gebaut hat? Fest steht: Die Anforderungen an Männer ändern sich beinahe so schnell, wie Frauen ihre Meinung wechseln.

Die Schuld daran tragen aber die Männer selbst. Sie verdrängen ihr Alter, färben ihre Haare, rasieren ihre Brust, absolvieren den Iron Man, brauen Bier, mähen den Rasen, wechseln Windeln – und dabei fehlt ihnen schlicht die Zeit für das Wesentliche: sich selbst.

Die fünf außergewöhnlichen A-cappella-Künstler gewähren dabei ungewohnt tiefe Einblicke in die eigenen Biografien und liefern Antworten auf weitere Fragen, die so noch nie gestellt wurden.

Eine Bliss-Show ist vor allem auch eine perfekte Gesangsshow: von der Oper bis zum Hardrock. Kein Genre kommt zu kurz. In „Mannschaft“ bekommen die Fans endlich einmal „Big Girl“ von Mika zu hören, ebenso wie „Mirrors“ von Justin Timberlake oder „Somebody That I Used To Know“ (Gotye feat. Kimbra). Ein musikalisches Highlight der Show: „Madness“ von Muse. Die Arrangements lassen staunen. Sie sind findig, ideenreich und voller Klangfarbe. Natürlich darf bei einer solch schonungslosen Männershow mit derart scharfen Kerlen „It’s Raining Men“ von den Weather Girls nicht fehlen. Auch „Purple Rain“ (Prince), und „Highway to Hell“ (AC/DC) gehören zu den Hits der Band. Außerdem werden eingängige und zum Teil tief berührende eigene Songs zu Gehör gebracht.

Karten für die Show sind online unter www.vaihingen.events, in der Kultur- und Touristinformation, Marktplatz 5 sowie an allen reservix-Vorverkaufsstellen wie dem VKZ-Reisebüro erhältlich.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 18 Euro, an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Der Einlass in den Saal der Waldorfschule erfolgt ab 19.30 Uhr. Die Bewirtung übernimmt der Verein Drehscheibe, Jugend & Kultur.