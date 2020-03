Klimaneutral in die Zukunft

Vaihingen (p). Die nachhaltige und emissionsfreie Nutzung von Energie ist eines der zentralen Zukunftsthemen der Menschheit in unserem Jahrhundert. Doch wie können wir die Versorgung mit Strom und Wärme künftig sicherstellen – ohne die Umwelt weiter zu belasten? Die Initiative Reservoir lädt hierzu am heutigen Montag (2. März) zu einem Vortragsabend mit dem renommierten Experten Dr. Harald Drück von der Universität Stuttgart ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mensa der Waldorfschule Vaihingen, Steinbeisstraße 65.

„In Kleinglattbach kann mit der IBA’27 Stadt-Region Stuttgart beispielhaft ein Quartier mit einer komplett klimaneutralen Energieversorgung entstehen“, heißt es vom Veranstalter. In seinem Fachvortrag erläutert Harald Drück den aktuellen Stand der Forschung zum Thema nachhaltige Energieversorgung und wie mögliche Lösungen im IBA’27-Netzvorhaben „Reservoir” in Kleinglattbach umgesetzt werden können. Denn das Energiesystem der Zukunft wird sich von dem heutigen grundsätzlich unterscheiden.

„Von der traditionellen Nutzung fossiler Brennstoffe wie Öl und Kohle für Wärme und Stromerzeugung verabschieden wir uns bereits Schritt für Schritt“, erklärt Dr. Thomas Dippel, Mitinitiator des IBA’27-Projekts Reservoir in Kleinglattbach. Der Anteil von regenerativem Strom aus Windkraft und Solaranlagen im deutschen Strommix betrage fast 50 Prozent und steige kontinuierlich.

„Voraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg der Energiewende ist es, eine wirtschaftlich tragfähige Energieversorgung mit einem hohen Maß an Versorgungssicherheit zu verbinden. Hierzu gibt es bereits erprobte Lösungen“, sagt Drück und ergänzt: „Weitere zukunftsweisende Energiekonzepte gilt es noch zu entwickeln. Wichtig ist, dass die Technologien zur klimaneutralen Energieversorgung bereits jetzt eingesetzt werden – vom Einzelgebäude über das klimaneutrale Quartier bis hin zur Region mit Großstadt, Gewerbe, Industrie und Mobilität“.

Drück ist seit mehr als 25 Jahren auf den Gebieten der Solarenergienutzung, der Wärmespeicherung, energieeffizienter solarer Gebäude sowie innovativer Quartierskonzepte tätig. Am neu gegründeten Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE) der Universität Stuttgart koordiniert er Forschungsaktivitäten und leitet den Bereich „Quartierskonzepte und Gebäudeautomation“. In seiner langjährigen Berufstätigkeit hat er bereits mehrere innovative Energieversorgungskonzepte für Quartiere entwickelt und deren Umsetzung in die Praxis begleitet. Der Informationsabend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Dialog Zukunft“ der Initiative Reservoir. Weitere Veranstaltungen wird es in den kommenden Monaten geben. Zusätzliche Informationen unter www.reservoir-2027.com