Kleidertausch auf dem Marktplatz Vaihingen

Vaihingen (p). Die Initiative „Raum für alle“ veranstaltet am Samstag (5. Mai), 10 bis 14 Uhr, einen weiteren Kleidertauschmarkt auf dem Marktplatz in Vaihingen. Es können gut erhaltene, saubere Kleidung und Accessoires gebracht werden, jedoch keine Schuhe. Es darf auch nur gebracht oder nur mitgenommen werden. Kleidung, die keinen Tauschpartner gefunden hat, kann wieder mitgenommen werden. Was um 14 Uhr übrig ist, wird beim nächsten Kleidertausch eingesetzt, sinnvoll weitergeleitet oder ökologisch entsorgt.