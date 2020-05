Kitas laufen weiter im Notbetrieb

Von Uwe Bögel

Vaihingen. In Vaihingen und den Stadtteilen gibt es 1117 Betreuungsplätze für über dreijährige Kinder und 247 Plätze für unter Dreijährige. Das sind 1364 Plätze in den Kindertageseinrichtungen. Durch die Corona-Pandemie sind knapp zehn Prozent der Kinder in der Notbetreuung, genau