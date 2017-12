Kinderoper bei „Musik hören“

Vaihingen (bt). Der Vaihinger Bürger-Treff in der Grabenstraße 20 wird am Freitag (8. Dezember) um 16 Uhr zum Opernhaus. In der Reihe „Musik hören“ steht die klassische vorweihnachtliche Kinderoper (auch für Erwachsene sehr geeignet!) „Hänsel und Gretel“ von Engelbert

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen