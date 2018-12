In der Pfarrkirche St. Antonius in der Heiligkreuzstraße in Vaihingen wird mit den neuen Krippenfiguren der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius ab Sonntag die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Bildern dargestellt. Die Kirche ist tagsüber geöffnet, die Figuren wurden eigens von einem Schnitzer aus dem Grödnertal aus Lindenholz gefertigt. Mehr dazu in unserer Montagsausgabe. Foto: Rücker