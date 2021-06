Drucken Vaihingen (p). Der Bundestag hat am 11. Juni das Lieferkettengesetz beschlossen. Das sei ein großer Schritt für Menschenrechte und Umwelt in den Lieferketten, teilen die Agendagruppe Fair-Trade-Stadt Vaihingen und der Weltladen in einer Stellungnahme mit. Denn erstmalig... »