Vaihingen/Ensingen (aa). „Die Situation am Ensinger See tut richtig weh“, klagte am Mittwochabend im Sozial- und Kulturausschuss des Vaihinger Gemeinderats Hans-Martin Gutjahr (Freie Wähler, Kleinglattbach). „Den Zaun bitte komplett beseitigen; der See braucht ihn nicht.“

Das sei keine Willkür