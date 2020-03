Keine Feuchttücher und Essen in die Toilette geben

Von Sabine Rücker

Was in die Toilette reinkommt, taucht in der Regel irgendwo wieder auf. Spätestens in der Kläranlage. Im besten Fall ist es, wie normales Klopapier, schon in Auflösung befindlich. Nicht so Feuchttücher mit ihren Kunststofffasern, die sich verzopfen, Pumpen verstopfen und die nun auch noch mengenmäßig

zunehmen.

Enzweihingen. Die Corona-Pandemie führt auch in den Vaihinger Kläranlagen zu Veränderungen. So werden derzeit der Handlungsempfehlung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Engergiewirtschaft Baden-Württemberg folgend keine Bürgerbesuche angeboten, ebenso keine Praktikanten mehr beschäftigt. Arbeiten, die eine Aerosol-Bildung mit sich bringen, wie das Reinigen der Schneckenhebewerke mit einem Wasserstrahl, sind ersetzt durch das Entfernen der störenden Stoffe mit Hilfe einer Schaufel.

„Man merkt, dass mehr Leute zu Hause sind“, sagt Markus Hörsch, stellvertretender Leiter der Kläranlagen Vaihingen. Das bringt mehr Toilettengänge mit sich und im Schmutzwasser gelangt deshalb nicht nur mehr Toilettenpapier in die Abwasserkanäle und Kläranlagen, sondern auch Feuchttücher. Während sich Klopapier im Abwasser recht schnell zersetzt, bleibt das Feucht- und auch das Kosmetiktuch aus Kunststofffasern stabil. Die Auswirkungen zeigen sich mitunter schon auf dem Weg zu den eigentlichen Anlagen in den Pumpen wie zum Beispiel in Enzweihingen oder Gündelbach: Die Tücher quirlen sich zusammen, sie verzopfen und können so Abwasserpumpen verstopfen (VKZ hat mehrfach berichtet).

Auch dass mehr daheim gekocht wird bleibt den Mitarbeitern in den Kläranlagen nicht verborgen. Denn seit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nehmen die Essenreste zu, die im Schmutzwasser mitschwimmen. Deshalb hat Hörsch zweimal eine große Bitte an die Bürger: Feuchttücher jeglicher Art, also auch Kosmetiktücher und Putztücher, gehören in den Restmüll und nicht das Klo runtergespült. Essensreste sollten wenn nötig in den Biogut-Mülleimer und nicht in die Kanalisation wandern.

Die Feuchttücher seien allerdings das Hauptproblem, so Hörsch. Bei Verzopfung und Ausfall einer Pumpe müsse diese Art der Verstopfung manuell entfernt werden. Abgesehen davon, dass dies den Betriebsablauf stört, kann diese Aufgabe wohl nicht als sonderlich angenehm angesehen werden, besonders nicht in Zeiten wie diesen. „Bitte Feuchtücher in den Restmüll – oder ganz darauf verzichten“, appelliert der stellvertretende Leiter.

Denn vermutlich seien in der Corona-Krise mangels Toilettenpapier oder aufgrund eines angenehmen Hygienegefühls mehr Feuchttücher gekauft worden, die nach Gebrauch am besten im Restmüll aufgehoben sind.

Eher nebenbei aber ziemlich lautstark wird deutlich, dass die Kläranlage Strudelbach in Enzweihingen im Wandel ist. Ein Bagger beißt sich mit seiner brachialen Abbruchzange durch den alten Gasbehälter, der ächzend und Stück für Stück seinen Widerstand aufgibt. 1976 erbaut für 300 Kubikmeter Methangas, mehrmals saniert, aber jetzt am Ende und zudem ist vorausschauend aufgrund der geplanten Zusammenlegung der Kläranlagen Vaihingen und Strudelbach ein 500 Kubikmeter Gasbehälter errichtet worden. 100 Kilowatt Strom sowie 180 Kilowatt Wärme liefern zwei Blockheizkraftwerke auf dem Gelände für die Anlage Strudelbach. Denn die Bakterien in den Faultürmen mögen es kuschelig warm bei 37 Grad Celsius. In puncto Energieversorgung sei man somit fast autark, sagt Hörsch.