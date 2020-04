Kein Küssle vom Enkele zu kriegen ist schlimmer

Von Sabine Rücker

Vaihingen. Immer wieder läuft die Brille von Holger Eckert an, während er spricht. Als Brillen- und Hörgeräteträger kennt der Marktleiter vom oberen Rewe in Vaihingen die Tücken mit dem Mund-Nasen-Schutz, kurz MNS. Eine Mitarbeiterin habe die Maske genäht und die Hörgeräte hat er schon gleich weggelassen. Vielleicht probiert er es gleich mal mit dem Schutzschild aus. Eins von beidem müssen die Mitarbeiter tragen, sagt Eckert. 99 Prozent der Kunden hätten die seit gestern beim Einkaufen geltende Maskenpflicht erfüllt. „Es funktioniert“, lautet seine Einschätzung gestern Mittag. Die paar wenigen, die ohne Maske gekommen seien, hätten von der Werbegemeinschaft für diese Fälle hinterlegte Exemplare bekommen. Das Kundenaufkommen sei wie in der vergangenen Woche, sagt Eckert. Draußen auf dem Parkplatz räumt das Ehepaar Mayer aus Vaihingen den Einkauf ins Auto. „Mei frühere Verlobte“, stellt Mayer die Gattin launig vor. Wie er die Maskenpflicht findet. „Beschissen“, lautet seine Antwort – allerdings in erster Linie, weil es ungewohnt sei. Denn der Vaihinger ist seit fünf Wochen erst zum zweiten Mal draußen – „weil ich muss“ – und dann gleich das mit der Maskenpflicht. Eigentlich bewache er viel lieber den Liegestuhl zu Hause. „Aber heute habe ich gesagt, wir brauchen Sprudel, und da muss er einfach mit“, erklärt seine Frau. „A Bier krieg i jo kois“, lässt Heinz Mayer bei der Gelegenheit wissen. Beide finden die Maskenpflicht richtig, „das ist voll in Ordnung“, sagt Waltraud Mayer. Sie hat sich fünf Stück von einer Freundin nähen lassen, er hat zehn Stück in der Apotheke gekauft, da bekomme er besser Luft. Beim Spazieren gehen ziehe sie den Schutz nicht an, so die Vaihingerin, aber Abstand halten und Hände waschen sei schon verinnerlicht. „Aber zu viel Angst soll man nicht haben, sonst wird man auch krank“, sagt Waltraud Mayer. „Schlimm isch’s mit de Enkele – do kriegsch koi Küssle me“, meint ihr Mann.

Auch beim Feinschmeckerhaus Maulick in der Fußgängerzone berichten die Mitarbeiterinnen, dass die Kunden gut gewappnet waren. Sie selbst tragen auch hinter der Plexiglasscheibe MNS, „aus Rücksicht zu Kollegen und zu den Kunden“ ist zu erfahren. Eine Kundin erzählt, sie habe schon eine OP-Maske gehabt und im Vaihinger Weltladen „eine ganz schöne gekauft“. Tatsächlich, gibt es dort seit einigen Tagen MNS aus Stoff genäht und für den guten Zweck. „Die gehen weg wie geschnitten Brot“, sagt Ladenkoordinatorin Viola Sternberger. Bis auf ihre 40-Prozent-Stelle arbeiten alle Mitarbeiter ehrenamtlich. „Durch diese Struktur haben wir niedrige Personalkosten, was uns in der Zeit der Ladenschließung und reduzierten Öffnungszeiten natürlich sehr geholfen hat“, so die Ladenkoordinatorin. Die Umsatzeinbußen seien jedoch beträchtlich und Miete und andere Festkosten laufen weiter. In Zeiten der Krise entstünden aber auch kreative neue Ideen. Durch den Kontakt zu einem Projektpartner in Uganda und einem Lieferanten in Südafrika verfüge das Ladenteam über bunte afrikanische Stoffe. Daraus hat eine Hobbyschneiderin des Teams nun Masken genäht. Diese Alltagsmasken gibt es im Laden, oder sie können bestellt werden. Der Erlös daraus komme dem Weltladen und dem Projekt Peace and Development Foundation Uganda zugute. Diese nichtstaatliche Organisation stehe unter anderem für eine Vielzahl von berufsvorbereitenden und -begleitenden Bildungsangeboten, mit dem Ziel, ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. Die Vaihingerin, Therese Schöll, die das Projekt begleite schreibe aus dem Norden Ugandas, dass die Menschen große existenzielle Sorgen haben. Rücklagen gebe es kaum. Auch in Uganda liegt das öffentliche Leben derzeit lahm. Es gebe kaum noch Verdienstmöglichkeiten, sodass die Menschen nicht nur von Covid 19, sondern vor allem vom Hunger bedroht sind. Das Modeaccessoire des Frühjahrs aus afrikanischen Stoffen helfe den Menschen hier, den Menschen in Uganda und dem Vaihinger Weltladen, heißt es in der Mitteilung des Weltladens.