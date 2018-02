Gekämpft, gespielt und geschwitzt wurde am Samstag beim alljährlichen Jungschar-Hockeyturnier in der Strudelbachhalle in Riet. 19 Jungschar-Mannschaften waren am Start, rund 90 Kinder und 20 Mitarbeitende, dazu kamen auch noch einige Fans, die die Jungscharen angefeuert haben. Die jüngeren Jahrgänge

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen