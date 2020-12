Vaihingen (p). Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern und sogar das gemeinsame Singen im Adventsgottesdienst: Auf vieles, was die Adventszeit ansonsten so besinnlich und stimmungsvoll macht, musste in diesem Jahr verzichtet werden. Auch am Vaihinger Stromberg-Gymnasium fiel ein Höhepunkt des schulischen Miteinanders in diesem

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen