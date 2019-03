Ist mein Rasen noch zu retten?

Der trockene und heiße Sommer 2018 hat die Hobbygärtner und Rasenbesitzer zum Schwitzen gebracht. Trotz regelmäßigem Gießen sind viele – vor allem die flach wurzelnden – Rasengräser abgestorben. Die Mehrzahl der geschädigten Rasenflächen haben sich auch in den feuchteren Herbst- und Wintermonaten, trotz Düngung, nur zögerlich und unregelmäßig erholt.

Vaihingen (red). Mit zunehmend trockenen und heißen Sommermonaten stellt sich die Frage, was tun, damit der Rasen in diesem Jahr und für die Zukunft wieder richtig grün und strapazierfähig wird und bleibt? Eine gründliche Reparatur mit einem speziellen Saatgut ist die sicherste Methode, sagt der Vaihinger Gärtnermeister Maurus Senn. Für die VKZ hat er sich um die artgerechte Pflege der Gräser in diesem Beitrag gekümmert.

Die FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung – Landschaftsbau) erforscht die Bedingungen der Rasenflächen und erstellt für die unterschiedlichen Verwendungszwecke die jeweils geeignete Saatgutmischung. Die erforschten und empfohlenen Saatgutmischungen werden unter der Bezeichnung RSM (Regelsaatgutmischung) vorwiegend im Profibereich angeboten.

So bedeutet zum Beispiel die RSM 2.2: empfohlen für trockene Lagen. Die Mischung RSM 2.2.2 ist für extrem trockene Lagen und Zeiten geeignet. Beim Kauf sollte auf diese Angaben geachtet werden.

Diese Mischung besteht aus 70 Prozent Rohrschwingel (Festuca arundinacea), zehn Prozent Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) und 20 Prozent Wiesenrispe (Poa pratensis) jeweils in geeigneten Sorten.

Rohrschwingel, nicht zu verwechseln mit Rotschwingel, ist ein Rasengras, das sehr lange und tiefe Wurzeln bildet und somit sehr robust gegen lang anhaltende Trockenheit ist. Auch die Wiesenrispe hat eine hohe Trockentoleranz. Natürlich wollen auch diese Gräser eine artgerechte Pflege mit guter Düngung und ausreichender Wasserversorgung.

Die Belastbarkeit dieser Gräser ist ebenfalls sehr hoch. Zu beachten ist aber, dass solche Rasenflächen nicht tiefer als 45 Millimeter gemäht werden dürfen. Während Hitzeperioden sollte sogar nicht unter 60 Millimeter gemäht werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei hohen Temperaturen zur Mittagszeit gegossen oder beregnet werden sollte, um die Temperatur am Wurzelbereich zu senken.

Wie ist die Vorgehensweise für eine solche Rasenreparatur? 1. Bei geeignetem Wetter ab Anfang März die Fläche kreuz und quer so vertikutieren, dass auch das Erdreich aufgeritzt wird. 2. Loses Material sauber entfernen. 3. Fläche mit Saatgut RSM 2.2.2 neu einsäen mit 30 bis 35 Gramm je Quadratmeter. 4. Fläche nochmals vertikutieren, damit das Saatgut leicht in die Erde eingearbeitet wird. 5. Mit einer Walze das Saatgut andrücken (nicht unbedingt notwendig). 6. Gleichmäßig und sorgfältig mit etwa sechs Liter je Quadratmeter mit einem Regner einwässern. Mindestens die nächsten 14 Tage konstant feucht halten. Die Oberfläche darf in dieser Zeit nicht trocken werden.

Mit der Aussaat, aber getrennt, sollte auch eine phosphorbetonte, möglichst organisch-mineralische Grunddüngung, zum Beispiel 8-6-12, ausgebracht und mit dem Saatgut eingearbeitet werden.