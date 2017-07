Vaihingen (pv). Idylle mitten in der Stadt versprechen die Stocherkahnfahrten auf der Enz, die die Stadt Vaihingen vor drei Jahren in ihr touristisches Programm aufgenommen hat. Am Samstag (15. Juli) um 19 Uhr steht mit „Irischer Musik auf der Enz“

