Inspirationen in einem persönlichen Ambiente

Von Uwe Bögel

Bei der Hochzeitsmesse in der Stuttgarter Liederhalle fehlt die persönliche Note. Bei der Hochzeitsmesse „Ring & Feier“ in der Seemühle zwischen Vaihingen und Roßwag sind 19 regionale Anbieter in dem besonderen Flair der Mühle vertreten.

Rosswag. Auf zwei Stockwerken