Infrastruktur zu schlecht für erfolgreiche Integration?

Von Michael Banholzer

Im 1650-Seelen-Ort Aurich hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Anlass ist die geplante Unterbringung von circa 30 Flüchtlingen in einem Gebäude in der Dieselstraße. Die Infrastruktur des Ortes sei dafür nicht ausreichend, bemängeln die Mitglieder der Bürgerinitiative in einem offenen Brief