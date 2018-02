Informationen zum Löwenkaffee aus Peru

Vaihingen (vs). Am Samstag konnte Viola Sternberger, Ladenkoordinatorin des Vaihinger Weltladens, den Exportmanager des Kaffeeverbandes Norandino, Santiago Paz López, in der Stuttgarter Straße 12 begrüßen. Der kräftige und vollmundige Pidecafé von der Gepa ist einer der meistverkauften fairen Kaffees aus

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen