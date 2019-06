Vaihingen (p). Schüler der Jahrgangsstufe 8 am Friedrich-Abel-Gymnasium besuchten jüngst in Pforzheim eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge. Die Klassen wurden in drei Gruppen aufgeteilt und erkundeten im Wechsel die Gotteshäuser. Hier ist ihr Bericht dazu:

„Manche Schüler mochten