In der Altstadtpraxis gibt’s Bewährtes und Neues

Von Sabine Rücker

Die HNO-Fachärztin Dr. Nicola Freifrau von Malsen-Waldkirch und ihre Kollegin, die Allgemeinmedizinerin Magdalena Hellwig, haben nun das Ärztehaus Vaisana verlassen. Am neuen Standort in der Vaihinger Fußgängerzone geht heute ihre Praxisgemeinschaft an den Start, neue Angebote und neue Ärzte inklusive