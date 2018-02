In den Bürgergärten in Vaihingen rücken bald Fachfirmen mit Motorsägen an. Diese Arbeiten haben aber nichts mit der Zukunft des Enßle-Gebäudes zu tun, sondern betreffen alleine die Standsicherheit von Bäumen.

Vaihingen (ub). Vier Bäume – drei Eschen und eine