Impfaktion in der 1-2-3-Halle

Vaihingen (red). Die Handballer des HC Metter-Enz veranstalten zusammen mit der Praxis Dr. Schmidt eine Impfaktion am Mittwoch (22. Dezember) von 17.30 bis 22 Uhr in der 1-2-3-Halle am Alten Postweg in Vaihingen. 300 Impfdosen Moderna werden an über 30-Jährige als Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung verimpft. Impfpass, Versichertenkarte und die Einwilligung zur Impfung (ausgefüllt) mitbringen. Hier noch der Link für die Termine: https://book.timify.com/?accounId=61c044ecb2f1f3110b7924f1&hideCloseButton=true