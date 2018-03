Drucken Vaihingen (p). Der Elternbeirat des Franck-Kindergartens veranstaltet am Samstag (10. März) das zweite Mal einen Kinder-Kleider-Spielzeug-Basar im evangelischen Gemeindehaus in Vaihingen. Verkauft wird alles rund ums Kind in Eigenregie. Es gibt auch ein buntes Rahmenprogramm: Die Stadtbücherei... »