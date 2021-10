Drucken Enzweihingen (p). Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Sonntag gegen 19.50 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Enzweihingen gekommen. Ein 40-jähriger Mercedes-C-Klasse-Fahrer war von Vaihingen kommend auf der Linksabbiegerspur der Schwieberdinger Straße unterwegs... »