Drucken Kleinglattbach (jm). Bequem per Bus starteten 24 Radbegeisterte in Kleinglattbach zur Reise nach Cottbus. Huckepack und gut verstaut fuhren ihre Räder im Radanhänger mit. An fünf Radfahrtagen wurde die Lausitzer Bergbauregion mit dem Geflecht aus vielen Seen... »