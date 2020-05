Ihre Maientagserinnerung ist gewünscht

Von Sabine Rücker

Vaihingen. „S’isch Maiadag!“ Dieser Ausruf aus Kindermund zaubert den Gästen der Rondellfeier des Vaihinger Maientags alljährlich ein Lächeln ins Gesicht.

Das Traditionsfest der Enzstadt besteht aus etlichen Komponenten, dazu gehört der große Umzug durch die Straßen und die Feier im Rondell mit dem Flößertanz. Doch auch der Rummel ist nicht wegzudenken, ebenso die Weinprobe, der Nachmaientag mit dem Kinderprogramm, die Ständchen des Musikvereins und etliches mehr.

Die Stadt unterm Kaltenstein putzt sich seit vielen Hundert Jahren heraus, um dieses Frühlingsfest zu feiern. Doch in diesem Jahr machen die Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie in Form der Corona-Verordnung des Landes diese Freude, wie auch viele andere, zunichte. Vor allem eingefleischte Maientags-Fans dürften darüber sehr traurig sein. Um den Kummer ein wenig zu lindern, ruft die VKZ ihre Leser dazu auf, ihre schönsten, lustigsten oder auch skurrilsten Erinnerungen an die Maientags-Feste der vergangenen Jahre aufzuschreiben und einzusenden. Gerne dürfen auch Fotos mitgeschickt werden.

Die Beiträge sollten in digitaler Form bis spätestens Freitag (29. Mai), 12 Uhr, per E-Mail an s.ruecker@vkz.de gesandt werden. Bitte geben Sie Ihren Namen samt Adresse und für etwaige Nachfragen die Telefonnummer an. Ihr Name und Ihr Wohnort werden bei einer Veröffentlichung Ihres Beitrags genannt. Die VKZ behält sich eine Auswahl vor. Die Beiträge werden – sofern welche eingehen – die ausfallende Maientagsberichterstattung am Dienstag kommende Woche ersetzen und vielleicht über den diesjährigen Ausfall des Festes ein wenig hinwegtrösten.