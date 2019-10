Igel verenden qualvoll im „Ökogarten“

Von Sabine Rücker

Da müht sich der Mensch, einigermaßen naturnah zu gärtnern. Wildblumen und Wildtiere sind willkommen im Öko-Refugium rund ums Haus. Doch vor wenigen Tagen der Schock: Zwei Igel hängen tot im Maschendrahtzaun.

Aurich. Im Garten rund ums Haus in Aurich hat für die VKZ-Redakteurin die Schaffung von Lebensraum für Wildpflanzen und Wildtiere oberste Priorität. In einer Zeit, in der gerne mal der Schottergarten mit dem Laubsauger gepflegt wird und Exoten den Rollrasen zieren, scheint das mehr denn je geboten.

Also darf das Wildkraut rund ums Auricher Domizil wuchern. Vergangene Woche wurde dann aber der Herbst eingeläutet und mit der Sense die Wiese bearbeitet. Als beim Mähen in eine etwas entlegene Ecke des Gartens vorgedrungen wird, trifft die Frau an der Sense schier der Schlag: Zwei tote Igel stecken im Maschendrahtzaun. Möglicherweise konnten die Stachelritter durch den U-Stein des Nachbarn nicht nach vorne durchkriechen. Nach hinten ging auch nichts, da die Stacheln dies verhinderten. So sind die Tiere vermutlich elendig verendet. Und das im „Ökogarten“.

Der Zaun kommt jetzt weg – oder wird zumindest igelfreundlich verändert

Der Zaun ist noch ein Überbleibsel von der Zeit mit dem Familienhund und wurde nach dessen Tod drangelassen – auch für einen möglichen neuen Vierbeiner.

Es ist manchmal nur schwer nachzuvollziehen, wie Igel sich von einem Garten in den anderen hangeln, denn oft scheinen oder sind unüberwindliche Hindernisse im Weg. Im Auricher Garten wurde regelmäßig der Treppenabgang außen am Haus auf gestrandete Igel kontrolliert, hier und da Häufchen aus Schnittgut zum Hineinkuscheln aufgeschichtet. Nacktschnecken als Igelnahrung gibt es in rauen Mengen. Nur an den Maschendrahtzaun hatte leider keiner gedacht. Es wurde wohl ein Schlupfloch durch unachtsames Abstellen eines Holzpfostens versperrt. Nun kommt er weg, der Zaun, oder er wird zumindest igelfreundlich verändert.

„In grobmaschigen Maschendrahtzäunen bleiben Igel beim Durchschlüpfen leicht hängen. Abhilfe: Entweder bringt man den Zaun von vornherein so an, dass Kleintiere darunter durchkriechen können, oder man biegt den Draht an einigen Stellen nach oben“, rät der Verein Pro Igel. Auf dessen Homepage gibt es zahlreiche weitere Tipps. So wird darauf aufmerksam gemacht, wo Gefahren für Igel lauern und wie sie vermieden werden können. Neben dem Straßenverkehr fordern unter anderem Rasenmäher, Mistgabel und Laubsauger ihren Tribut unter den tierischen Bewohnern. „Vorsicht beim Einsatz von Gift“, schreiben die Igelschützer als Hinweis für Gartenbesitzer.

Einzäunungen und Netze können ebenfalls zur Gefahr werden. In Schnüren, Vogelnetzen und Drahtrollen können sich Igel verheddern. Auch auf Absturzgefahren sollte der Garten aus Igelsicht abgeklopft werden. Nicht nur Treppen, Schwimmbecken und Gartenteiche können zur Todesfalle werden, auch Hülsen von Wäschespinnen oder Fahnenmasten sollten verschlossen werden.

Herumliegender Müll, jagdlustige Hunde, Garten- und Brauchtumsfeuer werden neben weiteren Gefahren genannt.

Igel sind besonders jetzt, wenn es kälter wird, ein Thema. Besorgte Menschen fragen sich mitunter alljährlich aufs Neue, ab wann man sich um die Stachelritter kümmern sollte. „Igel stehen unter Naturschutz und dürfen nur dann in menschliche Obhut genommen werden, wenn sie Hilfe benötigen“, ist auf der Homepage des Vaihinger Tierheims zu lesen. Hilfe sei notwendig, wenn sie verletzt, krank oder verwaist sind. Das Gewicht zu Beginn der Herbstzeit allein sei noch kein Kriterium. Jetzt finden auch kleine Igel noch genügend Nahrung, sagt Dr. Tanja Lessel, Leiterin des Vaihinger Tierheims. „Schon fünf Igel wurden zu uns ins Tierheim gebracht“, erzählt sie. Diese seien jedoch einfach nur klein gewesen, müssten aber jetzt noch nicht in menschliche Obhut. Erst wenn der Dauerfrost einsetze, fänden Igel keine Nahrung mehr. „Wenn dann noch Igel mit weniger als 500 Gramm Gewicht rumspazieren, dürfen die zu uns gebracht werden“, sagt die Tierheimleiterin. Wenn aber zum Beispiel im eigenen Garten die Möglichkeit zum täglichen Zufüttern bestehe, könne man die Igelchen quasi unter Beobachtung draußen lassen. In der Vaihinger Einrichtung gibt es eine Igelstation, in der die Tiere bis zu ihrer Auswilderung versorgt werden. Wer sich unsicher ist, könne zu den am Artikelende genannten Zeiten gerne mit dem Tierheim Kontakt aufnehmen. Unter der Rubrik Wissenswertes gibt es auf der Homepage des Vaihinger Tierheims (www.tierheim-vaihingen.de) Tipps für den Umgang mit Igeln im Herbst.

„Generell kann man sagen, dass gesunde Igel, die Anfang Oktober 200 Gramm und Mitte Oktober 350 Gramm wiegen eine gute Chance haben, bis Anfang November auf 500 Gramm zu kommen und mit diesem Gewicht in den Winterschlaf gehen können“, heißt es dort. Die Igelkinder werden erst im August oder teilweise sogar noch später geboren.

Gartenbesitzer sollten ihren Garten igelfreundlich gestalten, also Laub und Schnittgut liegenlassen, damit die Igel darunter genügend Insekten finden können. Für junge Igel sei zusätzlich das abendliche Füttern ebenso eine große Hilfe. Geeignet seien hier zum Beispiel: Katzennassfutter mit einem Teelöffel Haferflocken, Kitten-Katzentrockenfutter sowie auch mal ein ungewürztes Rührei.

„Zu trinken gibt man ihnen nur Wasser, niemals Milch – die ist völlig unverträglich für Igel und kann lebensbedrohlichen Durchfall verursachen!“, schreiben die Tierschützer.

Das Vaihinger Tierheim ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0 70 42 / 9 83 86 zu erreichen. In dringenden Fällen ist zudem montags bis freitags (außer an Feiertagen) das Notfallhandy von 9 bis 18 Uhr unter der Nummer 01 71/ 9 22 13 11 geschaltet. Infos zum Igel unter www.tierheim-vaihingen.de und www.pro-igel.de.