Horrheim (pv). Die Seewaldseen in Horrheim bleiben weiter geöffnet. Nach einem Wochenende jedoch, an dem teils massiv gegen Abstands- und Parkregeln verstoßen wurde, müssen nun unter anderem mehrere Wege gesperrt werden, um eine Öffnung der Seen auch weiterhin zu ermöglichen

