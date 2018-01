Holz kommt unter den Hammer

Gündelbach/Rosswag (pv). Erneut können sich Brennholzkäufer aus dem Raum Vaihingen mit Vorräten eindecken: Am Montag und Mittwoch (29. und 31. Januar) stehen zwei weitere Versteigerungstermine an – dieses Mal in den Stadtteilen Gündelbach und Roßwag. Jeweils ab 19 Uhr gibt der zuständige Revierförster Jürgen Riedinger (Gündelbach) beziehungsweise Hartmut Flunkert (Roßwag) den Startschuss zur Versteigerung.

Die große Holzauktion für die Stadtteile Gündelbach, Horrheim und Ensingen gibt es in der bisherigen Form nicht mehr. Künftig kann das Brennholz bei drei Einzelauktionen in den jeweiligen Stadtteilen ersteigert werden. Nach dem vorweihnachtlichen Auftakt in Ensingen werden nun Ende Januar die nächsten beiden Brennholzversteigerungen durchgeführt. In Gündelbach wird die Versteigerung am Montag im Fischerheim bei der Mehrzweckhalle veranstaltet. Zwei Tage später, am Mittwoch, kommt das Brennholz der Stadtteile Roßwag/Aurich unter den Hammer. Hier findet die Versteigerung in der August-Lämmle-Stube (Mehrzweckhalle Roßwag) statt. Die städtische Liegenschaftsabteilung in Zusammenarbeit mit dem jeweils zuständigen Revierförster übernehmen die Organisation und Koordination der Holzauktion, bei der Brennholzpolter und Flächenlose zum Verkauf kommen.

Das Verkaufsangebot und die dazugehörigen Lagepläne stehen auf der städtischen Homepage www.vaihingen.de unter „Bürger|Service – Brennholzverkäufe“ zum Download bereit. Die Abgabe des Holzes erfolgt durch Versteigerung gegen Höchstgebot. Die Käufer erhalten in den darauffolgenden Tagen eine gesonderte Rechnung, die alle wichtigen Angaben, insbesondere die Losnummer und den Waldort/Lagerort des gekauften Holzes enthält. Diese Rechnung ist per Überweisung bei der Stadtkasse zu begleichen. Nach Gutschrift bei der Stadtkasse kann das Holz im Wald aufgearbeitet und abgefahren werden.

Ein Merkblatt für die pflegliche und sichere Aufarbeitung von Flächenlosen und Brennholz ist Grundlage des Verkaufs und ist auf der Rückseite der Rechnung abgedruckt.

Für die Arbeit mit der Motorsäge im Flächenlos und die Aufarbeitung von Brennholzpoltern im Wald ist nur befugt, wer an einem Motorsägenkurs teilgenommen hat. Der Sachkundenachweis ist bei der Aufarbeitung mitzuführen.

Der Fachbereich Forsten des Landratsamts Ludwigsburg bietet Motorsägenlehrgänge an. Weitere Infos hierzu sind unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 44 46 00 erhältlich.