Hoher Schaden durch Zusammenstoß

Ensingen (p). Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden ist es am Samstagnachmittag gegen 13.15 Uhr in Ensingen gekommen, als ein 75-jähriger Fahrer eines VW Touran vom Parkplatz eines Supermarktes in die Straße Herrenwiesen einfahren wollte. Hierbei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt der von links herannahenden 70-jährigen Fahrerin eines VW Golf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 18 000 Euro. Verletzt wurde niemand.