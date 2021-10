Drucken Vaihingen (p). Im Familienzentrum „Kleine Löwen“ in der Franckstraße 32 in Vaihingen findet am Donnerstag (8. Oktober) von 9.30 bis 11.30 Uhr ein Vormittag zum Thema „Wie gelingt der Weg zurück in den Beruf?“ statt. Vielleicht stand... »