Vaihingen (p). Das Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium hat ein reichhaltiges Angebot an Beratungsmöglichkeiten für Studium und Beruf. In der vergangenen Woche waren mit Jessica Emminghaus, Katharina Schenke, Luisa Alex und Patricia Gall vier Studienbotschafterinnen zu Gast am FAG. Das Land Baden-Württemberg entsendet

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen