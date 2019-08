Heute um 10 Uhr fällt der Startschuss für Jubiläumstour

Von Uwe Bögel

Gestern wurde viel für die S-VKZ-Tour geschafft. Ein Team schilderte die Radstrecke aus, der Schwäbische Albverein Enzweihingen markierte die Wegstrecke für die Wanderer und der TSV Enzweihingen baute die Hocketse auf dem Sportgelände auf.

Enzweihingen. Pünktlich um 10 Uhr startet heute die 40. S-VKZ-Tour im Bruckenwasen in Enzweihingen. Eine Premiere: Vor dem Start können sich die Teilnehmer mit Butterbrezeln und Kaffee stärken. Das Frühstück wird vom TSV Enzweihingen, dem Ausrichter der diesjährigen Hockeste, verkauft,

Dann geht es los. Start ist direkt auf dem Weg neben dem Sportplatz. Zuerst machen sich die Radfahrer auf die Strecke in Richtung Vaihingen, dann die Wanderer, die allerdings bei den Tennisplätzen links abbiegen. Blaue Pfeile an Bäumen und Pfosten sowie Pfeile auf dem Boden weisen die Wanderstrecke, die vom Schwäbischen Albverein betreut wird, aus. Die Radfahrer folgen den roten Pfeilen. Jürgen Rebstock und Uli Trostel vom Radsportverein Vaihingen, Markus Sahler von der Kreissparkasse sowie Albert Arning und Uwe Bögel von der VKZ waren gestern drei Stunden unterwegs, um die knapp 31 Kilometer lange Strecke so zu kennzeichnen, damit niemand falsch unterwegs ist. Da es bis Lomersheim auf dem Enztalradweg geht, ist es sowieso ziemlich schwer, sich zu verfahren. Nach den Tennisplätzen in Lomersheim kommt das Steilstück. Wenn der „verliebte Baum“ dann rechterhand in den Blickwinkel kommt, sind die Höhenmeter allesamt geschafft. Ein Schild, das Albert Arning noch kurzerhand gestaltet hat, weist auf die partnerschaftlich verbundenen Bäume hin.

Die Teestation des DRK Sersheim ist auf dem Parkplatz vor der Halle in Mühlhausen, die Ensinger Station auf dem Hof Oelschläger bei Großglattbach. Die Wanderer bekommen Erfrischungsgetränke von Ensinger beim Schützenhaus Aurich.

Den Startschuss für die Tour gibt heute um 10 Uhr der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch.